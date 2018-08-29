Натяжка готовой верстки на WP

Добрый день. нужен опытный специалист, программист который сможет натянуть готовую верстку на Wordpress, причем сделать это очень качественно, важно иметь опыт работы не более полгода, год.

Интересует именно прямые исполнители, не студии, не посредники и так далее.

Также приветствуется если Вы можете делать верстку, укажите пожалуйста это отдельно.

Просьба оценить на натяжку обычный лендинг на 8 экранов.

Сделать возможность редактировать текст, картинки на странице.