Адаптивная вёрстка PSD макетов

$370
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок328 просмотров

На портале www.gdebar.ru имеется много листингов заведений, например этот.

Необходимо сверстать и адаптировать вёрстку под существующий код, сохранив все нюансы и костыли (доступ к репозиторию будет выдан для анализа).

Вёрстка должна быть чистой и модульной согласно БЭМ (чтобы элементы можно было использовать повторно). Сайт написан на старом самописном простом движке (MVC). Готов показать, всё объяснить и ответить на любой вопрос =)

Предоплата 5000 руб. после демонстрации процесса работы (когда будет видно что процесс идёт и что-то уже сделано).

Сроки: если успеть до 7 сентября, то как указано в проекте - 25к. Далее по низходяшей: 8-14 сентября - 20к, 15-21 - 15к.

P.S.

Очень хочется найти хорошего веб-девелопера на длительное сотрудничество =)

Пожалуйста, если вы плохо знаете хотя бы один из перечисленных ниже ключевых навыков, то лучше не обращайтесь, только потратим время. А то уже был очень печальный опыт =)

Ключевые навыки: vuejs, es6, sass, php, git, бэм, bootstrap4.

GitPHPSASS
7 лет назад
projectt1
Рорк 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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