Дизайн и сборка письма в блочном редакторе Sendpulse

Добрый день!

Есть шаблон письма сделанного в блочном редакторе Sendpulse.

http://archive.sendpulse.com/be6df317/

На основе текстов для рассылки нужно раз в 2 недели (иногда каждую неделю) собирать письмо в блочном редакторе, готовить фото (коллажи, наложение надписей, эффектов, обработка и т.д.), тестировать и сдавать для запуска.

Тема письма, тексты, фото для обработки будут готовы либо в пятницу, либо в понедельник.

Ваша цена за запуск одной рассылки.