Есть сайт http://xn--80aacl7bi.xn--p1ai/, под этот макет сделан редизайн, все блоки остались на месте без изменений, немного изменилась верстка на главной. Необходимо переделать все страницы(цвета, названия и тд) согласно новым макетам. https://drive.google.com/file/d/1jvW-Xszusz15cZvDeNYQLDpEP2BskFmL/view https://drive.google.com/file/d/1Bip9pkNgz5eAVzzJcTwaxLkb0SD72MeT/view ...
Доработкасайта на bitrix
Требуется доработка сайта на Битрикс (верстка под 1С-Bitrix)
сайт http://www.evgenia-ermilova.ru
Меню на сайте реализовано на скрипте jquery.dropotron.js (использовался в готовом шаблоне). На мобильных устройствах ограничено по высоте, при этом часть контента не влезает и появляется полоса прокрутки. Это не удобно. Задача: сделать так, чтобы меню для мобильных устройств полностью вмещало весь контент. Верстка адаптивная. Работать на имеющемся скрипте или использовать новый - не принципиально, главное не убить сайт. Работа принимается на готовом сайте - исполнитель самостоятельно устанавливает меню на сайт после проверки на тестовом шаблоне (на все шаблоны).
Работаем без предоплаты. Оплата Pay pal, перевод на карту, перевод на рассчетный счет российской компании.
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