Доработкасайта на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки177 просмотров

Требуется доработка сайта на Битрикс (верстка под 1С-Bitrix)

сайт http://www.evgenia-ermilova.ru

 Меню на сайте реализовано на скрипте jquery.dropotron.js (использовался в готовом шаблоне). На мобильных устройствах ограничено по высоте, при этом часть контента не влезает и появляется полоса прокрутки. Это не удобно. Задача: сделать так, чтобы меню для мобильных устройств полностью вмещало весь контент. Верстка адаптивная. Работать на имеющемся скрипте или использовать новый - не принципиально, главное не убить сайт. Работа принимается на готовом сайте - исполнитель самостоятельно устанавливает меню на сайт после проверки на тестовом шаблоне (на все шаблоны).

Работаем без предоплаты. Оплата Pay pal, перевод на карту, перевод на рассчетный счет российской компании.

7 лет назад
sculpturepaint
Артем 
42 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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