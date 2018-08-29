Доработкасайта на bitrix

Требуется доработка сайта на Битрикс (верстка под 1С-Bitrix)

сайт http://www.evgenia-ermilova.ru

Меню на сайте реализовано на скрипте jquery.dropotron.js (использовался в готовом шаблоне). На мобильных устройствах ограничено по высоте, при этом часть контента не влезает и появляется полоса прокрутки. Это не удобно. Задача: сделать так, чтобы меню для мобильных устройств полностью вмещало весь контент. Верстка адаптивная. Работать на имеющемся скрипте или использовать новый - не принципиально, главное не убить сайт. Работа принимается на готовом сайте - исполнитель самостоятельно устанавливает меню на сайт после проверки на тестовом шаблоне (на все шаблоны).

Работаем без предоплаты. Оплата Pay pal, перевод на карту, перевод на рассчетный счет российской компании.