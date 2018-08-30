Внедрили новый дизайн - верстка немного отличается от оригинала -необходимо внести правки. Фреймворк CodeIgniter.
Сверстать адаптивный лендинг
Необходимо сверстать лендинг за день-два, небольшой (см. по ссылке джипег).
Из анимации – появление Царевен в начале.
Открытие ютубе в модальном окне.
Слайдер с фотографиями, плавно проматываются. Динамика любая на ваше усмотрение.
Адаптивный макет под мобильные есть.
Бюджет обсуждается.
По верстке требования следующие:
1. Кроссбраузерная верстка: эксплорер, мазила, опера, хром, яндекс
2. Мобильная версия и адаптация под основные размеры экранов
3. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 320 и выше, не иметь горизонтального скролла и вписываться в экран мобильных устройств
4. Поддержка Retina
5. Наличие Win/Mac/Linux-аналогов шрифтов
6. Доступность при выключенных(загружающихся) картинках
7. Правильная структура заголовков (H1,H2, и т.д. и TITLE) (сами заголовки ниже)
8. Работоспособность при выключенном (незагруженном) JavaScript
9. Работоспособность при выключенном Flash
10. Отсутствие багов при увеличенном шрифте
11. Заполнить все метатеги (ниже)
12. Прописать open graph теги
Title: Царевны. Будь волшебной!
Description: Анимационный сериал "Царевны"
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Заголовок H1: Царевны
Заголовок H2: Анимационный сериал "Царевны"
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