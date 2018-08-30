Внедрили новый дизайн - верстка немного отличается от оригинала -необходимо внести правки. Фреймворк CodeIgniter.
Адаптация под моб. устройства
Есть сайта на платформе ucoz, шаблон не стандартный, нужно полностью адаптировать под мобильные устройства.
Сам сайт - tkani-opt.com.ua.
Заявки фрилансеров
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