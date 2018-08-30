Адаптация под моб. устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок230 просмотров

Есть сайта на платформе ucoz, шаблон не стандартный, нужно полностью адаптировать под мобильные устройства. 

Сам сайт - tkani-opt.com.ua

7 лет назад
CyCJIuK
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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