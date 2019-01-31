Залить новые страницы на сайт (битрикс)

Очень нужен внимательный и ответственный человечек залить 20-ть новых страниц на сайт в раздел продукции, сайт на битриксе. Если сработаемся, есть еще проекты на битриксе, куда также надо заливать страницы (долгосрочное сотрудничество).

Ничего программировать не надо. Требуется знание html и битрикса (заливка и редактирование через админку).

Для заливки каждой страницы предоставим: вордовский файл с текстом + картинки в jpg.

Пример уже готовой залитой страницы: https://prokat-i-arenda.ru/katalog/logotipy-bukvy-na-meropriyatie/