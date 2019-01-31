Залить новые страницы на сайт (битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки178 просмотров

Очень нужен внимательный и ответственный человечек залить 20-ть новых страниц на сайт в раздел продукции, сайт на битриксе. Если сработаемся, есть еще проекты на битриксе, куда также надо заливать страницы (долгосрочное сотрудничество).

Ничего программировать не надо. Требуется знание html и битрикса (заливка и редактирование через админку).

Для заливки каждой страницы предоставим: вордовский файл с текстом + картинки в jpg.

Пример уже готовой залитой страницы: https://prokat-i-arenda.ru/katalog/logotipy-bukvy-na-meropriyatie/ 

HTML
7 лет назад
fedorovao
Ольга 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$100
4 дня
Ответственный, внимательный! Делает все четко, быстро и качественно. Очень довольна сотрудничеством!
Очень доволен сотрудничеством с Ольгой. Рекомендую как крайне положительного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад

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