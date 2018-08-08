Верстка Лп

Версткасайт на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть, блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. - сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с подробной информацией. календарь - нужно внедрить какой то готовый скрипт, который можно было бы редактировать.

в календаре на месяц при клике на мероприятие выдает подробную информацию

верстка адаптиваная с мобильной версией, дизайн есть мобильный одельно нарисованный, планшетный - в адаптиве достаточно

в мобильную версию в меню на первом экране нужно добавить мероприятия со ссылкой на нужную часть ленда

блог на вордпрессе

текста для языковых версий берутся из отдельный сайтов.

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