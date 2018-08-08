Есть форум на Xenforo. Вместо стандартной страницы входа хочется использовать свою страницу. Страница готова, сверстана. Фото страницы входа в приложении. На выходе должна получиться страница входа по адресу, при вводе данных открывается ...
Верстка Лп
Версткасайт на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть, блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. - сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с подробной информацией. календарь - нужно внедрить какой то готовый скрипт, который можно было бы редактировать.
в календаре на месяц при клике на мероприятие выдает подробную информацию
верстка адаптиваная с мобильной версией, дизайн есть мобильный одельно нарисованный, планшетный - в адаптиве достаточно
в мобильную версию в меню на первом экране нужно добавить мероприятия со ссылкой на нужную часть ленда
блог на вордпрессе
текста для языковых версий берутся из отдельный сайтов.
фукционал добавления отзывов
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