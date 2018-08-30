Есть форум на Xenforo. Вместо стандартной страницы входа хочется использовать свою страницу. Страница готова, сверстана. Фото страницы входа в приложении. На выходе должна получиться страница входа по адресу, при вводе данных открывается ...
Верстка сайта
Дизайн готов, только верстка декстоп и мобайл
Заявки фрилансеров
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