Сделать адаптивную верстку для сайта

Необходимо сделать адаптивную верстку на сайте(artland.com.ua) и ее установить в шаблоны. Шаблонизатор Smarty

Версия для десктопов была фактически должна быть как текущая или очень приближена(минимальные расхождения).

Мобильная версия должна получиться как в мокапах показанных в аттачменте.

Для работы подниму копию сайта

Ищу исполнителя который готов сразу приступить к работе.

Работать будем через безопасную сделку.