ать простой HTML лендинг по PSD макету. Из функционала: заказ звонка(который падает на почту) и слайдерыНеобходимо сверстать простой HTML лендинг по PSD макету. Из функционала: заказ звонка(который падает на почту) и слайдеры
Сделать адаптивную верстку для сайта
Необходимо сделать адаптивную верстку на сайте(artland.com.ua) и ее установить в шаблоны. Шаблонизатор Smarty
Версия для десктопов была фактически должна быть как текущая или очень приближена(минимальные расхождения).
Мобильная версия должна получиться как в мокапах показанных в аттачменте.
Для работы подниму копию сайта
Ищу исполнителя который готов сразу приступить к работе.
Работать будем через безопасную сделку.
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