Сделать адаптивную верстку для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок326 просмотров

Необходимо сделать адаптивную верстку на сайте(artland.com.ua) и ее установить в шаблоны. Шаблонизатор Smarty

Версия для десктопов была фактически должна быть как текущая или очень приближена(минимальные расхождения).

Мобильная версия должна получиться как в мокапах показанных в аттачменте.

Для работы подниму копию сайта

Ищу исполнителя который готов сразу приступить к работе.

Работать будем через безопасную сделку.

7 лет назад
DreamBig
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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