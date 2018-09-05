Исправления в вёрстке интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок194 просмотра

Необходимо внести некоторые изменения на в верстке главной страницы интернет-магазина. 

Оставляйте Skype для связи.

7 лет назад
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VovaP155
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
Всё прошло отлично. Верстка сделана качественно и в сроке. После спокойно выполнил небольшие "дополнения", которые неизбежно возникают в этом виде заданий. Рекомендую!
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

VovaP155
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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