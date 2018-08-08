Необходимо сделать адаптивную верстку на сайте(artland.com.ua) и ее установить в шаблоны. Шаблонизатор Smarty Версия для десктопов была фактически должна быть как текущая или очень приближена(минимальные расхождения). Мобильная версия должна получиться как ...
Небольшие доработки Woocommerce
1) если указан в описании тег readmore, то все что до него - вверху размещается, а после него - внизу.
сейчас в каталоге вот так выводится - http://test2.tline.biz/catalog/
а в категориях - http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/
2) на странице товара http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/svetovaja-vyveska-beer-bavaria/ - пропадают слева иконки в меню http://prntscr.com/kp6bd3
3) если цена не задана, то слово "цена" выводить не нужно http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/svetovaja-vyveska-beer-bavaria/
4) добавить форму комментариев на страницы категории и каталога http://prntscr.com/kp6bvd
5) вывести название товара в h1
Потом нужно сообщить, где и что именно менялось.
Ориентировочный бюджет 1000-1500р, можете указать и свою цену, оплата по факту Яндекс.Деньги или Вебмани.
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