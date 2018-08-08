Небольшие доработки Woocommerce

1) если указан в описании тег readmore, то все что до него - вверху размещается, а после него - внизу.

сейчас в каталоге вот так выводится - http://test2.tline.biz/catalog/

а в категориях - http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/

2) на странице товара http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/svetovaja-vyveska-beer-bavaria/ - пропадают слева иконки в меню http://prntscr.com/kp6bd3

3) если цена не задана, то слово "цена" выводить не нужно http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/svetovaja-vyveska-beer-bavaria/

4) добавить форму комментариев на страницы категории и каталога http://prntscr.com/kp6bvd

5) вывести название товара в h1

Потом нужно сообщить, где и что именно менялось.

Ориентировочный бюджет 1000-1500р, можете указать и свою цену, оплата по факту Яндекс.Деньги или Вебмани.