Небольшие доработки Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки124 просмотра

1) если указан в описании тег readmore, то все что до него - вверху размещается, а после него - внизу.

сейчас в каталоге вот так выводится - http://test2.tline.biz/catalog/

а в категориях - http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/

2) на странице товара http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/svetovaja-vyveska-beer-bavaria/ - пропадают слева иконки в меню http://prntscr.com/kp6bd3

3) если цена не задана, то слово "цена" выводить не нужно http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/svetovaja-vyveska-beer-bavaria/

4) добавить форму комментариев на страницы категории и каталога http://prntscr.com/kp6bvd

5) вывести название товара в h1

Потом нужно сообщить, где и что именно менялось.

Ориентировочный бюджет 1000-1500р, можете указать и свою цену, оплата по факту Яндекс.Деньги или Вебмани.

WooCommerce
7 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать адаптивную верстку для сайта

    Необходимо сделать адаптивную верстку на сайте(artland.com.ua) и ее установить в шаблоны. Шаблонизатор Smarty Версия для десктопов была фактически должна быть как текущая или очень приближена(минимальные расхождения). Мобильная версия должна получиться как ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка + WP лендинга

    Здравствуйте.  Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату):  Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть карта, один слайдер, каталог из 4-х товаров. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка Лендинга

    ать простой HTML лендинг по PSD макету. Из функционала: заказ звонка(который падает на почту) и слайдерыНеобходимо сверстать простой HTML лендинг по PSD макету. Из функционала: заказ звонка(который падает на почту) и слайдеры

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редактировние сайта в Word Press

    Сайт: http://lyceum.foundation/  1. пофиксить баг  2. перестроить меню 3. в дальнейшем сделать английскую версию 4. в дальнейшем добавить новый раздел. По стоимости - предложения от Вас.  Разделы такие = Поддержка учителей Медицинское страхование учителей Помощь Виктории Владимировне ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно убрать паддинг в шапке сайта

    Здравствуйте! Есть сайт http://madnote.ru В шапке сайта появился непонятный отступ: https://prnt.sc/kp1zle Нужно ее убрать. Доступ выдам в админку. Доступа к FTP нет (не могу разобраться, где его найти). ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка Лп

    $60

    Версткасайт на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть, блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. - сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с подробной информацией. календарь - ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта бассейнов

    Макеты дизайна (Jpeg-и): yadi.sk/d/YTW4FJXh3aCtc7    Технические требования к верстке:         1) использование Bootstrap 3    (желательно, но не обязательно)     2) адаптивность под мобильные устройства (проверка на iPhone 6), ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить верстка сайта (дизайн и наполнение в прикрепленном файле)

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад