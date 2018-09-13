Закончить верстку

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Завершен18 заявок1021 просмотр

Заказывали верстку, у данного фрилансера https://www.weblancer.net/users/iKey/

Он ее сделал, но правки от нас не внес, резко пропал, как видно из страницы https://www.weblancer.net/users/iKey/ его и на сайте 11 дней нет. Не знаю что случилось. Надеюсь все в порядке!

Верстка:

http://ga.apisplus.by

http://ga.apisplus.by/page2.html

http://ga.apisplus.by/page3.html

http://ga.apisplus.by/page4.html

http://ga.apisplus.by/page6.html

http://ga.apisplus.by/page7.html

http://ga.apisplus.by/page8.html

9 - 10 стр. - там верстка идентичная 8

page5 - ее нет, потому что там верстка как у 4-той

Модалка:

"http://ga.apisplus.by/page2.html добавил модальное окно, при клике на Вариант 1 появиться. там сделаете как вам удобно, я для примера набросал. - его слова"

То есть надо верстку с его хоста забрать, и внести изменения, которые описаны в прикрепленном файле.

Пиктограммы к верстке тут https://www.dropbox.com/sh/nwcqx648rjd9vcg/AAABvvT0OAA5gKWILjjtdmtfa?dl=0

HTML
7 лет назад
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

z-studio-46
Влад 
43 года
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7 лет назад
$29
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z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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