Заменить фото на многих страницах

Да! еще учится и учится. и мне, и вам. человек каждый день, каждую минуту чему-то новому учится, даже пред смертью. и не надо человека призирать из-за того, что он что-то не знает и нужно вежливо все объяснить, и людей надо дать шанс, а не сразу нападать на них