1) если указан в описании тег readmore, то все что до него - вверху размещается, а после него - внизу. сейчас в каталоге вот так выводится - http://test2.tline.biz/catalog/ а в категориях - http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/ ...
Заменить фото на многих страницах
Добрый день!
В заявке покажите ваши сайты
Нужно заменить фото на многих страницах.
Попытался сделать это вручную. Заменил на сервере фото которое открыл в браузере. Но почему то отображается старая фотка http://joxi.ru/GrqdzBaF4nz05A
-2-
заменить логотип
-3-
пропало верхнее меню на сайте
-4-
обновить дату публикации статьи для всех статей на сайте
-5-
отключить комментарии на сайте -http://joxi.ru/v29d4yYFZdNe4m
каждый день что но новое спамное)
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