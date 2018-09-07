Заменить фото на многих страницах

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  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки219 просмотров

Добрый день!

В заявке покажите ваши сайты

Нужно заменить фото на многих страницах.

Попытался сделать это вручную. Заменил на сервере фото которое открыл в браузере. Но почему то отображается старая фотка http://joxi.ru/GrqdzBaF4nz05A

-2- 

заменить логотип

-3-

пропало верхнее меню на сайте

-4-

обновить дату публикации статьи для всех статей на сайте

-5-

отключить комментарии на сайте -http://joxi.ru/v29d4yYFZdNe4m

каждый день что но новое спамное)

Нужна помощь или совет)

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7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$1
1 день
Еще учиться и учиться
Да! еще учится и учится. и мне, и вам. человек каждый день, каждую минуту чему-то новому учится, даже пред смертью. и не надо человека призирать из-за того, что он что-то не знает и нужно вежливо все объяснить, и людей надо дать шанс, а не сразу нападать на них

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lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад

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