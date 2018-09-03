Нужно сделать верстку одностраничника.

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  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок199 просмотров

Добрый день, друзья! Уже есть готовый дизайн, нужно сделать html верстку. Исходник дизайна подкрепил к объявлению.  На лендинге 8 экранов, но сайт очень простой. Жду вашего отклика!)

HTML
7 лет назад
skydiver_maysky
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$60
2 дня
Обратился к Тиграну 2 сентября в 15:00 и 3 сентября в 13:00 верстка уже была готова. Все качественно и очень быстро. Тигран всегда на связи, если нужны какие-то правки, то все можно быстро решить. Рекомендую!!
Отличный заказчик, четкие задачи, моментальная оплата. Буду рад сотрудничеству. Одним словом - рекомендую!

Заявки фрилансеров

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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