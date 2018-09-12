Адаптивная верстка сайтов из PSD, доработка HTML+CSS+JS, Адаптация готовых сайтов к мобильным.
Мой сайт: gv-lance.ru
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, LESS, SCSS. JQuery, JS, CoffeeScript
- Верстка из PSD
- Адаптация под мобильные.
- Верстка EMAIL рассылок.
- Bootstrap
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Написание простого, читабельного кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Настройка Title,Description,Meta tags
- Настройка Robots.txt, Sitemap
- Встраивание и настройка счетчиков
- CMS OpenCart/ocStore/OCShop
- JoomShopping(CMS Joomla)
- Joomla
- OpenCart
- WordPress
- Остальные после изучения
- установка движков на хостинг
- перенос сайтов
- регистрация доменов
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Баннер концерта527 просмотров
- Баннер мероприятия351 просмотр
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отличная работа, мои рекомендации
Ответный отзыв
Все прошло лучше чем ожидалось! Рекомендую!
$8
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Рекомендую! Вместе разобрались с проблемой, которая возникла внезапно и оперативно нашли решение.
Ответный отзыв
Все отлично, заказчик хорошо идет на диалог, обсуждает вместе проблему, предоставляет необходимые сведения. Оплата без задержек! Спасибо!
$20
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу, все правки внесены согласно заданию.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую! Работа с ним прошла без проблем!
$35
10 баллов
7 лет назад
Все прошло замечательно, спасибо
Ответный отзыв
Повторная работа с Кириллом прошла отлично, возможно поработаем ещё! Спасибо!
$9
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отлично! Другие не справились, у Виктора быстро и с хорошим результатом
Ответный отзыв
С Дмитрием никаких проблем - четко поставил задачу, дал все необходимые доступы и сразу по выполнению оплатил! Спасибо!
HTML-верстка
26 отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
#218
Веб-программирование
4 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
#588