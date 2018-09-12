optimist87

Виктор optimist87

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная верстка сайтов из PSD, доработка HTML+CSS+JS, Адаптация готовых сайтов к мобильным.

Мой сайт: gv-lance.ru

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, LESS, SCSS. JQuery, JS, CoffeeScript
  • Верстка из PSD
  • Адаптация под мобильные.
  • Верстка EMAIL рассылок.
  • Bootstrap
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов.
SEO-оптимизация:

  • Настройка Title,Description,Meta tags
  • Настройка Robots.txt, Sitemap
  • Встраивание и настройка счетчиков
Создание и настройка НЕСЛОЖНЫХ магазинов:

  • CMS OpenCart/ocStore/OCShop
  • JoomShopping(CMS Joomla)
Администрирование сайтов:

  • Joomla
  • OpenCart
  • WordPress
  • Остальные после изучения
Настройка хостингов:

  • установка движков на хостинг
  • перенос сайтов
  • регистрация доменов
Внимание! Оплата ТОЛЬКО на Яндекс или через безопасные платежи!
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Отзывы заказчиков

Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Адаптировать мобильную версию сайта Wordpress
WordPress
Отличная работа, мои рекомендации
Все прошло лучше чем ожидалось! Рекомендую!
Ответный отзыв
Dmitr2015
Дмитрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Поставить Сквозной gif баннер на wordpress
WordPress
Рекомендую! Вместе разобрались с проблемой, которая возникла внезапно и оперативно нашли решение.
Все отлично, заказчик хорошо идет на диалог, обсуждает вместе проблему, предоставляет необходимые сведения. Оплата без задержек! Спасибо!
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Поправить адаптив на сайте
Спасибо за работу, все правки внесены согласно заданию.
Хороший заказчик, рекомендую! Работа с ним прошла без проблем!
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Выполнить адаптацию сайта под моб. устройства (controlx)
Все прошло замечательно, спасибо
Повторная работа с Кириллом прошла отлично, возможно поработаем ещё! Спасибо!
Ответный отзыв
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Страница не оптимизирована для мобильных устройств
WordPress
Отлично! Другие не справились, у Виктора быстро и с хорошим результатом
С Дмитрием никаких проблем - четко поставил задачу, дал все необходимые доступы и сразу по выполнению оплатил! Спасибо!
Ответный отзыв
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