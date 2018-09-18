Поправить адаптив на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок285 просмотров

Внести правки в адаптивную версию сайта rk-lazurniy.ru согласно тз во вложении

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо за работу, все правки внесены согласно заданию.
Хороший заказчик, рекомендую! Работа с ним прошла без проблем!

Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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