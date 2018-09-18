Поправить адаптив на сайте

Есть сверстанный работающий лендинг grom.agency,необходимо переверстать 2 блока. Эти 2 блока уже сверстанный на десктоп, возможно только немного что-то подправить и сделать их адаптив. Прикрепляю макет того, что должно быть(изменились блоки header и "последние работы")