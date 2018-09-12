Доработка лендинга

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка177 просмотров

Нужно доверстать 5-6 блоков в свёрстанные лендинги. Всё в макетах.

7 лет назад
cs_506
Артём 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель, всегда на связи, свою работу знает хорошо. Будем работать дальше.
Приятно было сотрудничать. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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