Переверстать сайт на битриксе.

Есть сайт http://xn--80aacl7bi.xn--p1ai/, под этот макет сделан редизайн, все блоки остались на месте без изменений, немного изменилась верстка на главной.

Необходимо переделать все страницы(цвета, названия и тд) согласно новым макетам. (Выбор цвета делать не надо)

https://drive.google.com/file/d/1GYHFg_UYehIb7qxNVlHTvEIaVXU_ua40/view

https://drive.google.com/file/d/1ItnBBCxxzdUhfQ_JHyPoeMJEG6getu9T/view

https://drive.google.com/file/d/1CxV4-MbsUtH4Uy9Wrzp0Jyd3fReNEhwS/view

https://drive.google.com/file/d/1PVmk2-bhUxSudh1b81NBPxrxMWAq1mtK/view

https://drive.google.com/file/d/1XU0GUx8AVvs29-gag67So1BJuIcEvZVl/view

https://drive.google.com/file/d/1V9Ewbu3gfwm3Eq36wvQ8QrSA0n3mJcuV/view

https://drive.google.com/file/d/1vPMGw68WQGEClEmr0Qeb0ZcNV5HeZqzm/view