Необходимо сделать вёрстку нескольких страниц интернет-магазина

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Завершен11 заявок241 просмотр

Наш сайт med-911.ru

Необходимо переделать вёрстку блоков "категории" и "страницы товара"

Более подробное описание задачи скину соискателям. 

Пожалуйста, оставляйте ваш скайп для связи. 

7 лет назад
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$9
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, всё сделано качественно, рекомендую.
Объясняет все четко, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад