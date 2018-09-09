Верстка мобильной и планшетной версии сайта

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Закрыт6 заявок225 просмотров

Все подробности в ТЗ и макеты

https://drive.google.com/open?id=1TcKdsiHh8uljLMnHERgjQ8bJ_q-4i2F6

7 лет назад
Yugofx
Юрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров