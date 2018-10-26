Подправить несколько проблем в верстке на сайте на джумле

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок376 просмотров

Есть сайт на джумле.

Необходимо привести вывод на русской версии в такой же как на украинской + подвинуть пару блоков. 

Детали в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1O_m2KbskRNRzPBE5zJILhDFnQGgNcIG7bobE2rAIGR8/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС

Joomla
7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
супер программист. Все сделал круто
Отличный заказчик, отнесся с пониманием, все четко, рекомендую.

Заявки фрилансеров

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад