Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress.
Подправить несколько проблем в верстке на сайте на джумле
Есть сайт на джумле.
Необходимо привести вывод на русской версии в такой же как на украинской + подвинуть пару блоков.
Детали в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1O_m2KbskRNRzPBE5zJILhDFnQGgNcIG7bobE2rAIGR8/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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