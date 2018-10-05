Верстка ваучера

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок303 просмотра

Добрый день.

Нужна вёрстка ваучера по псд макету.

Данный ваучер будет использоваться в качестве документа в формате пдф.

Исходя из этого, вёрстка должна быть табличной.

Прилагаю превью.

Исходники исполнителю.

7 лет назад
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$7
1 день
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад