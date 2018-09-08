Нужно дооптимизировать код под мобилки

Нужно дооптимизировать код именно мобильную версию. Проверка по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru-RU&utm_source=PSI&utm_medium=incoming-link&utm_campaign=PSI

Дизайн был специально под 320 , 480 версию все ок натянуто на WP . Но после установки плагинов хеширования и оптимизации css и скриптов сервис показывает всего 67% из 100 (надо догнать хоть 95+) по мобильной версии, по ПК 95+% из 100.

Я думаю нужны какие то мелкие правки по мобильной версии. Кто разбирается пишите покажу УРЛ.