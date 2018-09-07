Сверстать адаптив для темы сайта по макету на WP

Добрый день. Есть сайт, на котором сверстана тема и реализован необходимый функционал. Нужно адаптировать тему под планшеты и мобильные устройства используя макет из Zeplin.io.

Исполнитель должен быть нацелен на конечный результат. Крайне важен опыт работы с html5, css, wordpress, js/jquery и сеткой bootstrap.

Срок и оплату обсуждаем напрямую с исполнителем.

Заявки без портфолио / ссылок на предыдущие работы не рассматриваем.

Презентация макетов: смотреть на _tablet и _моб версии, пока только главная страница - https://scene.zeplin.io/project/5b18e2849052a2e37ae5b063

Планшет:

1) http://joxi.ru/Vm645VxCDQDDzA

2) http://joxi.ru/zAN6pvYtBNBBWA

Мобильный:

http://joxi.ru/8Anb5joHjwjzkA