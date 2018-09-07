Сверстать адаптив для темы сайта по макету на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок229 просмотров

Добрый день. Есть сайт, на котором сверстана тема и реализован необходимый функционал. Нужно адаптировать тему под планшеты и мобильные устройства используя макет из Zeplin.io

Исполнитель должен быть нацелен на конечный результат. Крайне важен опыт работы с html5, css, wordpress, js/jquery и сеткой bootstrap.

Срок и оплату обсуждаем напрямую с исполнителем. 

Заявки без портфолио / ссылок на предыдущие работы не рассматриваем.

Презентация макетов: смотреть на _tablet и _моб версии, пока только главная страница - https://scene.zeplin.io/project/5b18e2849052a2e37ae5b063

 

Планшет:

1) http://joxi.ru/Vm645VxCDQDDzA

2) http://joxi.ru/zAN6pvYtBNBBWA

Мобильный:

http://joxi.ru/8Anb5joHjwjzkA

BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQueryWordPress
7 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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