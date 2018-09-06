Требуется человек для верстки готового макета и его небольших доработок. Требуемые навыки: - адаптивная вертка макета из psd - знание Вордпресс - знание javascript Желательно также: - базовое понимание дизайна. ...
Сверстать и подключить к WP внутрение страницы сайта
Добрый день! Нужно сверстать новый раздел мебель . Сайт decoreo.ru
Раздел сотоит из
-главной страницы
-страницы каталога . Раздел
- карточка товара
Начать нужно с главной страницы раздела. Страница каталога еще делается
исходники drive.google.com/drive/mo...
Заявки фрилансеров
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