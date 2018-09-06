Сверстать и подключить к WP внутрение страницы сайта

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Закрыт13 заявок247 просмотров

Добрый день! Нужно сверстать новый раздел мебель . Сайт decoreo.ru 

Раздел сотоит из  

-главной страницы 

-страницы каталога . Раздел  

- карточка товара  

Начать нужно с главной страницы раздела. Страница каталога еще делается  

исходники drive.google.com/drive/mo...

WordPress
7 лет назад
romanislanov
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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