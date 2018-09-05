Программирование адаптивного лендинга (html+bootstrap)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка367 просмотров

Эскиз лендинга соран на WIX. необходимо запрограммировать на чистом HTML (адаптивная верстка, bootstrap) и прислать для заливки на хостинг в виде файлового архива

сам лендос:  https://shyugaevbv.wixsite.com/true-franch

BootstrapHTMLWix
7 лет назад
shugaevbv
Борис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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