Необходимо сделать адаптивную верстку, подключить слайдеры Макеты по ссылке : https://dropmefiles.com/JUxcj
Поправить верстку на главной (шабка, лого)
Добрый день!
На эскизе:
- удалил второй телефон
- удалил слово КЛИНИКА (теперь там два рядочка текста)
- немного уменьшил хедер
- вставил новое фото вместо фото с тетей
- поднял баннер с перчаткой
При клике на картинку Ветеринар на дом - переходим по ссылке (rel=nofollow в новом окне) https://goo.gl/forms/9iLFftbgWwbhDQEs1
Сроки - 1день
Оплата - в $
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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