Поправить верстку на главной (шабка, лого)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка168 просмотров

Добрый день!

На эскизе:

- удалил второй телефон

- удалил слово КЛИНИКА (теперь там два рядочка текста)

- немного уменьшил хедер

- вставил новое фото вместо фото с тетей

- поднял баннер с перчаткой

При клике на картинку Ветеринар на дом - переходим по ссылке (rel=nofollow в новом окне) https://goo.gl/forms/9iLFftbgWwbhDQEs1

Сроки - 1день

Оплата - в $

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$6
1 день
Спасибо за оперативность!
Все хорошо. Работу сделал - моментально получил оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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