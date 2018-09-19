Filtrmat.ru Нужно подогнать верстку для мобильных устройств под настольную версию. Резиновая верстка и тп не нужна. Только отображение полной версии
Верстка адаптивного сайта под CMS (ориентировочно Drupal).
Есть дизайн новостного сайта (СДЛ), который нужно сверстать под CMS c открытым кодом. Ориентируюсь на Drupal. Можете посоветовать свою CMS, которую считаете лучше (кроме российских CMS). Дизайн сыроват, то есть, отступы и некоторые моменты могут быть не одинаковы на нескольких страницах. Некоторые страницы вообще не разработаны: результаты поиска, комментарии, меню мобильной версии и прочие мелкие страницы.
Важно: - сайт адаптивный должен быть. То есть, обычная и мобильная версия вместе. Нужно будет проверить, чтоб все работало адекватно на любом устройстве;
- имеет значение вес сайта;
- имеет значение структурированная верстка с адекватными названиями, которые понятны будут другим людям.
- готовность на данной CMS разработать несколько дополнительных модулей и настроить CMS для хорошей работы сайта.
Предпочтение исполнителям из Украины, из-за легкости коммуникаций, но рассмотрю все варианты. Оставляйте свои заявки с ценой и предложениями.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сделать визуализацию игры на canvas, d3, three,js, phaser, pixijs / или другие фреймворки. Подробное ТЗ скину тем кто заинтересуетсяHTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1. Адаптировать под мобильную версию. 2. Поправить меню 3. Внести коррективы по контенту 4. Сделать активными кнопки подписаться 5. Масштабировать раздел партнерыHTML-верстка27 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать 15 страниц интернет-магазина адаптивно psd есть desktop и mobile с tablet без js В верстке использовать сборщики Sass Pug Webpack Детали кандидатуHTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! У нас есть статичный HTML сайт elyx-kitchen.com мы переходим на онлайн екомерс платформу shopify.com , нам нужен специалист который имел уже опты работы с этой платформой и можете перенести нашу верстку на стандартную тему Shopify. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
В таблице в моб версии пляшут строчки. Необходимо поправить. Ищу специалиста по Битрикс с опытом работы более 3 лет.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вот эту страницу превратить в письмо мейлчимп https://www.planikafires.com/indoor-ethanol-fireplaces/bio-fireplace-insert/ventless-flueless-primefire/HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть отрисованный дизайн-макет сайта каталога. Необходимо сделать верстку и далее запрограммировать на Wordpress. Краткое описание по функционалу: 1) Кликабельность номеров; 2) Добавление текста и изображений в слайдер на главной; 3) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! срочно нужна адаптивная верстка https://cloud.mail.ru/stock/fWbYAGH1Tc3wRogSS6n5JE92 с анимацией чекбокса и функционалом вкл-выкл света на зданиях весь готовый js функционал, кроме отправки форм обр связиHTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Сайт iskra63.ru/ на нем нужно переверстать 2 блока. Во вложение картинка переделанного дизайна, нужно переверстать вот это место – prntscr.com/kqqdoh и добавить еще один блок – prntscr.com/kqqetm по нажатию кнопки будет происходить переход на отдельный материал в котором будет ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад