Верстка адаптивного сайта под CMS (ориентировочно Drupal).

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок343 просмотра

Есть дизайн новостного сайта (СДЛ), который нужно сверстать под CMS c открытым кодом. Ориентируюсь на Drupal. Можете посоветовать свою CMS, которую считаете лучше (кроме российских CMS). Дизайн сыроват, то есть, отступы и некоторые моменты могут быть не одинаковы на нескольких страницах. Некоторые страницы вообще не разработаны: результаты поиска, комментарии, меню мобильной версии и прочие мелкие страницы. 

Важно: - сайт адаптивный должен быть. То есть, обычная и мобильная версия вместе. Нужно будет проверить, чтоб все работало адекватно на любом устройстве; 

- имеет значение вес сайта;

- имеет значение структурированная верстка с адекватными названиями, которые понятны будут другим людям.

- готовность на данной CMS разработать несколько дополнительных модулей и настроить CMS для хорошей работы сайта.

Предпочтение исполнителям из Украины, из-за легкости коммуникаций, но рассмотрю все варианты. Оставляйте свои заявки с ценой и предложениями.

Drupal
7 лет назад
AlexanderMakh
Александр 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$150
3 дня
Все отлично, рекомендую!
Приятно было работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад

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