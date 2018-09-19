Верстка адаптивного сайта под CMS (ориентировочно Drupal).

Есть дизайн новостного сайта (СДЛ), который нужно сверстать под CMS c открытым кодом. Ориентируюсь на Drupal. Можете посоветовать свою CMS, которую считаете лучше (кроме российских CMS). Дизайн сыроват, то есть, отступы и некоторые моменты могут быть не одинаковы на нескольких страницах. Некоторые страницы вообще не разработаны: результаты поиска, комментарии, меню мобильной версии и прочие мелкие страницы.

Важно: - сайт адаптивный должен быть. То есть, обычная и мобильная версия вместе. Нужно будет проверить, чтоб все работало адекватно на любом устройстве;

- имеет значение вес сайта;

- имеет значение структурированная верстка с адекватными названиями, которые понятны будут другим людям.

- готовность на данной CMS разработать несколько дополнительных модулей и настроить CMS для хорошей работы сайта.

Предпочтение исполнителям из Украины, из-за легкости коммуникаций, но рассмотрю все варианты. Оставляйте свои заявки с ценой и предложениями.