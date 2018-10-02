Верстка и натяжка сайта каталога на Wordpress

Есть отрисованный дизайн-макет сайта каталога.

Необходимо сделать верстку и далее запрограммировать на Wordpress.

Краткое описание по функционалу:

1) Кликабельность номеров;

2) Добавление текста и изображений в слайдер на главной;

3) Редактирование текста на главной в блоке о компании + вставка видео с youtube.com

4) Редактирование Меню по средствам админки;

5) Редактирование номеров и адресов на сайте с помощью админки;

6) Добавление товаров в блок Мы рекомендуем при помощи отдельных тегов в админке(Акция, новинка, Эксклюзивные растения);

О нас

1) Добавление текста + видео + галереи изображений из админки;

Цены

1) Добавление прайсов в формате эксель из админки с возможность скачивания.

Полезные советы

1) Добавлений статей с помощью админки

Каталог

1) в Первом уровне добавление категорий + иконки + текст с помощью админки

2) на втором уровне Подсчет к-ва товаров в подкатегориях + добавление краткого описания для подкатегорий + добавление самих подкатегорий + текста на саму подкатегорию - с помощью админки

3) Подкатегория с самими товарами: Вывод краткого описания товара + Маркеры+ добавление текста на саму подкатегорию с помощью админки.