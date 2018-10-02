Добрый день! Необходимо для сайта v-bragilev.ru сделать верстку адаптивной под мобильные устройства. В отклике жду от вас стоимость, сроки и примеры работ.
Верстка и натяжка сайта каталога на Wordpress
Есть отрисованный дизайн-макет сайта каталога.
Необходимо сделать верстку и далее запрограммировать на Wordpress.
Краткое описание по функционалу:
1) Кликабельность номеров;
2) Добавление текста и изображений в слайдер на главной;
3) Редактирование текста на главной в блоке о компании + вставка видео с youtube.com
4) Редактирование Меню по средствам админки;
5) Редактирование номеров и адресов на сайте с помощью админки;
6) Добавление товаров в блок Мы рекомендуем при помощи отдельных тегов в админке(Акция, новинка, Эксклюзивные растения);
О нас
1) Добавление текста + видео + галереи изображений из админки;
Цены
1) Добавление прайсов в формате эксель из админки с возможность скачивания.
Полезные советы
1) Добавлений статей с помощью админки
Каталог
1) в Первом уровне добавление категорий + иконки + текст с помощью админки
2) на втором уровне Подсчет к-ва товаров в подкатегориях + добавление краткого описания для подкатегорий + добавление самих подкатегорий + текста на саму подкатегорию - с помощью админки
3) Подкатегория с самими товарами: Вывод краткого описания товара + Маркеры+ добавление текста на саму подкатегорию с помощью админки.
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