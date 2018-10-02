Верстка и натяжка сайта каталога на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки152 просмотра

Есть отрисованный дизайн-макет сайта каталога.

Необходимо сделать верстку и далее запрограммировать на Wordpress.

Краткое описание по функционалу:

1) Кликабельность номеров;

2) Добавление текста и изображений в слайдер на главной;

3) Редактирование текста на главной в блоке о компании + вставка видео с youtube.com

4) Редактирование Меню по средствам админки;

5) Редактирование номеров и адресов на сайте с помощью админки;

6) Добавление товаров в блок Мы рекомендуем при помощи отдельных тегов в админке(Акция, новинка, Эксклюзивные растения);

О нас

1) Добавление текста + видео + галереи изображений из админки;

Цены

1) Добавление прайсов в формате эксель из админки с возможность скачивания.

Полезные советы

1) Добавлений статей с помощью админки

Каталог

1) в Первом уровне добавление категорий + иконки + текст с помощью админки

2) на втором уровне Подсчет к-ва товаров в подкатегориях + добавление краткого описания для подкатегорий + добавление самих подкатегорий + текста на саму подкатегорию - с помощью админки

3) Подкатегория с самими товарами: Вывод краткого описания товара + Маркеры+ добавление текста на саму подкатегорию с помощью админки.

WordPress
7 лет назад
promicom
Игорь 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$320
14 дней
Рекомендую Романа как очень адекватного разработчика. В течении обещанных 14 рабочих дней была сделана верстка и программинг на Wordpress. Все нами присланные правки делал вовремя и без лишних вопросов. Порекомендовал, как лучше доработать админку в плане наполнения и удобства. Будим продолжать работать с ним и далее! Спасибо!
Игорь хороший заказчик, всё чётко и по делу. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад

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