Сверстать сайт по готовому дизайну +SEO

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок226 просмотров

Сверстать сайт по готовому дизайну. Сделать на Wordpress.

Сейчас имеется вот это - ledseco.ru 

Новый дизайн почти готов + будем полностью переделывать сайт 

Необходимо будет верстка + CMS + SEO

Работа на длительный срок.

В общем нужен верстальщик-програмист и сеошник.

Жду ваших предложений. Какие цены, какие сроки, какие гарантии?

По SEO только с портфолио!

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Так же есть работа на opencart

Там у нас люди сайт начали переносить и и пропали...

OpencartWordPress
7 лет назад
Sergey_Pa
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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