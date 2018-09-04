Сверстать сайт по готовому дизайну +SEO

Сверстать сайт по готовому дизайну. Сделать на Wordpress.

Сейчас имеется вот это - ledseco.ru

Новый дизайн почти готов + будем полностью переделывать сайт

Необходимо будет верстка + CMS + SEO

Работа на длительный срок.

В общем нужен верстальщик-програмист и сеошник.

Жду ваших предложений. Какие цены, какие сроки, какие гарантии?

По SEO только с портфолио!

-------------

Так же есть работа на opencart

Там у нас люди сайт начали переносить и и пропали...