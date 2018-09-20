Верстка 1 страница (внутренняя)

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Предпочтение - оплата ПриватБанк (Украина)

7 лет назад
trene129
Иванова 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoria2016
Виктория 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$30
2 дня
Спасибо за работу! Все сделано в срок. Отличный исполнитель.
Большое спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Как заказчик-идеален! Четкая задача, без претензий, оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

Viktoria2016
Виктория 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад