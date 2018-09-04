Добрый день! Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну В лендинге 11 блоков, один из которых встроенный квиз Дизайн готов, отправлю файл и задание выбранным кандидатам Срок – ...
Выполнить вёрстку на Bootstrap 4
Доброго времени суток. Нужно выполнить вёрстку на 4 бутстрапе используя нашу сборку Gulp-а. Задание больше тестовое чем реальное, при успешном выполнении гарантирую постоянные заказы в будущем.
Макет небольшой, прошу откликнуться тем кто готов выполнить это тестовое задание за символическую сумму, так как макет маленький и тут больше проверяется навыки верстальщика.
Макет в PSD предоставлю тем кто согласиться.
Основные требования для верстальщика:
- Знание HTML 5 + CSS3.
- Верстать только на нашей сборке Gulp-а, уметь в нем разбираться, ставить/редактировать нужные пакеты если нужно.
- Умение верстать кроссбраузерно и адаптивно под различные разрешения экрана.
- Хорошие навыки анимации на CSS 3 и на Javascript.
- Уметь писать валидный и чистый код.
- Знание Bootstrap 3/4, слайдеров типо slick slider, owl carousel
- Умение выполнять работу в заранее обговорённый срок.
- Вёрстка на сетке бутстрапа, кастомные сетки не принимаются.
1) шапка Узор в шапке на фоне нужно внять с этого сайта http://demo.artureanec.com/html/crypterium/demo.html (анимация)
2) Значки бирж (бинанс, битрекс и тп) должны двигаться с маленькой амплитудой вверх вниз, очень плавненько и по очереди.
3)Трейдеры в шапке это карусель. Щелкаешь на трейдера и он выезжает на передний план. Всё меню - якоря привязанные к блокам,
4) Пункт about содержит также дропдаун для внутряков.
5) Боковой сиреневый бар с социалками: Тут надо чтобы этот бар всегда был растянут на высоту монитора и был sticky.
Прошу оставлять заявки и писать мне в ЛС только тем кто внимательно ознакомился со всеми условиями, и готов выполнить это задание за указанную цену, оно проверочное(!).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $160HTML-верстка59 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
https://pavelrakov.online/v/thankyou-page-d-opt2 На этот сайт поменять розовую стрелку на неоновую. Референт прикрепил к заданию.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Сверстать 1 страницу придерживаясь синтаксиса уже существующего. Предпочтение - оплата ПриватБанк (Украина)HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день коллеги, Требуется верстка лендинга с адаптивом. Весь дизайн присутствует. Эффекты сделаны на видео. С вашей стороны реализовать верстку в максимальные сроки, подключить форму с капчей к гугл. документы и уведомление. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Правка текущего лэндинга html+js сделать меню адаптивным и нормальнымHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, нужно внести ряд правок в сайт на вордпресс Вот тз https://yadi.sk/d/gqd3LR883apidiHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Во вложении архив с уже свёрстанной страницей. Необходимо из верхнего изогнутого блока сделать слайдер, согласно дизайн-макетам, которые также во вложении. Стили самого блока не трогать, в вёрстке стили немного ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну в приложение дизайн тут макеты с пояснением 1) https://drive.google.com/file/d/1uFBsCZCYPE4Z8W7qhm9dY6RpHI_CrixN/view?usp=sharing 2) https://drive.google.com/file/d/1xh2v2xIsa2JUiEJXnO66HEpakqHlGPV7/view?usp=sharingHTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Адаптировать сайт сделать адаптацию под все устройства тут сам сайт https://goo.gl/4hM8fRHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Нужно сделать вёрстку сайт, вот пример: http://bestshopby.ru/land_dermacol10/ Настроить Пиксель ФБ. а так же что бы письма приходили в LP-CRM.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад