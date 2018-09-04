Выполнить вёрстку на Bootstrap 4

Доброго времени суток. Нужно выполнить вёрстку на 4 бутстрапе используя нашу сборку Gulp-а. Задание больше тестовое чем реальное, при успешном выполнении гарантирую постоянные заказы в будущем.

Ссылка на картинку макета:

Макет небольшой, прошу откликнуться тем кто готов выполнить это тестовое задание за символическую сумму, так как макет маленький и тут больше проверяется навыки верстальщика.

Макет в PSD предоставлю тем кто согласиться.

Основные требования для верстальщика:

Знание HTML 5 + CSS3.

Верстать только на нашей сборке Gulp-а, уметь в нем разбираться, ставить/редактировать нужные пакеты если нужно.

Умение верстать кроссбраузерно и адаптивно под различные разрешения экрана.

Хорошие навыки анимации на CSS 3 и на Javascript.

Уметь писать валидный и чистый код.

Знание Bootstrap 3/4, слайдеров типо slick slider, owl carousel

Умение выполнять работу в заранее обговорённый срок.

Вёрстка на сетке бутстрапа, кастомные сетки не принимаются.

1) шапка Узор в шапке на фоне нужно внять с этого сайта http://demo.artureanec.com/html/crypterium/demo.html (анимация)

2) Значки бирж (бинанс, битрекс и тп) должны двигаться с маленькой амплитудой вверх вниз, очень плавненько и по очереди.

3)Трейдеры в шапке это карусель. Щелкаешь на трейдера и он выезжает на передний план. Всё меню - якоря привязанные к блокам,

4) Пункт about содержит также дропдаун для внутряков.

5) Боковой сиреневый бар с социалками: Тут надо чтобы этот бар всегда был растянут на высоту монитора и был sticky.

Прошу оставлять заявки и писать мне в ЛС только тем кто внимательно ознакомился со всеми условиями, и готов выполнить это задание за указанную цену, оно проверочное(!).