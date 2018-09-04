Сделать 1 правку по сайту. Добавить стрелочку на главный экран.

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Закрыт12 заявок224 просмотра

https://pavelrakov.online/v/thankyou-page-d-opt2

На этот сайт поменять розовую стрелку на неоновую. Референт прикрепил к заданию.

7 лет назад
eddiorel
Эдуард 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров