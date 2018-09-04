Добрый день! Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну В лендинге 11 блоков, один из которых встроенный квиз Дизайн готов, отправлю файл и задание выбранным кандидатам Срок – ...
Сделать 1 правку по сайту. Добавить стрелочку на главный экран.
https://pavelrakov.online/v/thankyou-page-d-opt2
На этот сайт поменять розовую стрелку на неоновую. Референт прикрепил к заданию.
Заявки фрилансеров
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