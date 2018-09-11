Верстка адаптивного и кроссбраузерного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок220 просмотров

Нужно сверстать сайт-блог на несколько страниц.

Требования:

 1. Адаптивно

 2. Кроссбраузерно

 3. Валидно

 4. Быстрая скорость загрузки

ТЗ + макет скину в личных сообщениях главным кандидатам.

7 лет назад
S_Timur
Тимур 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

danilliptuga
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Все сделал быстро и качественно в соответствии с требованиями, рекомендую!
Четко поставленная задача, мгновенная оплата и постоянный онлайн, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

danilliptuga
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад