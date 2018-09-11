Верстка адаптивного и кроссбраузерного сайта

Требование к верстке: все (кроме кнопки "запись онлайн", она подгружается) должно строго соответствовать макетам на типизированных вьюпортах: положение элементов, их размер и кегль шрифта. К сожалению, те, кто уже брался за исполнение этой задачи, не ...