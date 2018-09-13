Верстка контентной части страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок235 просмотров

Для тех у кого опыта в верстке от 2х лет и выше

Необходимо сверстать контентную часть страницы, дизайн прикреплен.

Header и footer уже сверстан.

Верстка должна быть адаптивной.

Заявки рассматриваю только те, в которых будет написано:

- сколько лет верстаете

- срок и когда можете приступить

- стоимость

- 1-2 примера на верстку, где страница быстро загружается

7 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Spl1nterus
Алексей 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
3 дня
Всё выполнено быстро и согласно требованиям.
Хороший заказчик. Четко поставленные задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Spl1nterus
Алексей 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад