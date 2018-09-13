Добрый день! Необходимо для сайта v-bragilev.ru сделать верстку адаптивной под мобильные устройства. В отклике жду от вас стоимость, сроки и примеры работ.
Верстка контентной части страницы
Для тех у кого опыта в верстке от 2х лет и выше
Необходимо сверстать контентную часть страницы, дизайн прикреплен.
Header и footer уже сверстан.
Верстка должна быть адаптивной.
Заявки рассматриваю только те, в которых будет написано:
- сколько лет верстаете
- срок и когда можете приступить
- стоимость
- 1-2 примера на верстку, где страница быстро загружается
Выбранный исполнитель
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