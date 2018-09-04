Сверстать сайт и посадить на движок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки252 просмотра

Интернет-магазин с каталогом товаров. Две страницы, главная и страница каталог. Каталог заполнять не нужно. Нужен в итоге работающий сайт, чтобы была возможность добавлять/редактировать на нем товары. Оставляйте свой скайп, все обсуждения там.

7 лет назад
valiant586
Антон 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров