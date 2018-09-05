Доработка сайта написанного на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок180 просмотров

[table]ОбязанностиТЗ по доработке сайта 

Адрес сайта: академияпамяти.рф 

Основная задача: Сделать сайт презентабельным и современным 

1. Опустить галерею с фотографиями вниз, 

2. Вывести на главную страницу отзывы клиентов. 

3. Добавить онлайн-чат с консультантом; 

4. Сделать кнопку «Заказать звонок». 

5. Убрать на первой странице надпись про Ораторское…. 

6. Нажимая кнопку «записаться», выскакивает непонятное окно. Исправить. 

7. Разместить видеоролик о центре на главной странице; 

8. Добавить призывы к действию вроде «Спешите записаться», «Записывайтесь прямо сейчас» и т.д.; 

9. Указать разграничение про тренинги онлайн или офлайн. 

10. На странице «контакты» перенести строчку с адресом; 

11. Добавить полные описания тренингов 

12. В футер добавить контакты и реквизиты. Также прописать годы «2015-2018» 

13. Сделать ссылки на одностраничники 

И другие доработки на ваше усмотрение Требования к кандидату, доп. информацияОпыт работы с wordpress 

Пишите вашу стоимость и сроки[/table]

WordPress
7 лет назад
academy600767
Алла 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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