Добрый день! Необходимо для сайта v-bragilev.ru сделать верстку адаптивной под мобильные устройства. В отклике жду от вас стоимость, сроки и примеры работ.
Доработка сайта написанного на WordPress
[table]ОбязанностиТЗ по доработке сайта
Адрес сайта: академияпамяти.рф
Основная задача: Сделать сайт презентабельным и современным
1. Опустить галерею с фотографиями вниз,
2. Вывести на главную страницу отзывы клиентов.
3. Добавить онлайн-чат с консультантом;
4. Сделать кнопку «Заказать звонок».
5. Убрать на первой странице надпись про Ораторское….
6. Нажимая кнопку «записаться», выскакивает непонятное окно. Исправить.
7. Разместить видеоролик о центре на главной странице;
8. Добавить призывы к действию вроде «Спешите записаться», «Записывайтесь прямо сейчас» и т.д.;
9. Указать разграничение про тренинги онлайн или офлайн.
10. На странице «контакты» перенести строчку с адресом;
11. Добавить полные описания тренингов
12. В футер добавить контакты и реквизиты. Также прописать годы «2015-2018»
13. Сделать ссылки на одностраничники
И другие доработки на ваше усмотрение Требования к кандидату, доп. информацияОпыт работы с wordpress
Пишите вашу стоимость и сроки[/table]
Заявки фрилансеров
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