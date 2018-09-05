Необходимо сделать адаптивную верстку, подключить слайдеры Макеты по ссылке : https://dropmefiles.com/JUxcj
Доработки по верстке
Здравствуйте!
Нужна доработка верстки. В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов".
1. В слайдерах есть, но не отображаются кнопки "Назад" и "Вперед".
2. Поправить отображение блока на главной "Наша команда" - Все фотографии должны быть одного размера. Вывести в блоке кнопки "Назад" и "Вперед". Нужно выводить как в оригинальном шаблоне - https://digital.aspro-demo.ru/ (в настройках - http://prntscr.com/kqrrlu выбрать "Тип главной - 4" - http://prntscr.com/kqrts8 ) чтобы отображалось вот так - http://prntscr.com/kqru6y
3. На главной сертификаты в слайдере http://prntscr.com/kqimsk должны выводиться в таком размере, как на странице "Сертификаты" http://prntscr.com/kqiohm По нажатию на сертификат - он должен открываться в попапе (сейчас переходит на детальную страницу сертификата)
4. В меню каталога http://prntscr.com/kqw5ez при нажатии на кнопки-стрелочки http://prntscr.com/kqw56u должны разворачиваться подкатегории (если это стрелочка "вниз") или сворачиваться категории (если это стрелочка "вверх"). При нажатии на название раздела оставить переход на страницу раздела.
Заявки фрилансеров
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