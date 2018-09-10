Необходимо сделать адаптивную верстку, подключить слайдеры Макеты по ссылке : https://dropmefiles.com/JUxcj
Подшаманить сайт, вставить видео на Главную
1. В шапке - разместить большой лого на цветной полосе, в освободившееся место, где стоял лого, справа на шапке вставить и увеличить (шрифта размер) телефоны, добавить режим работы.
2. На Главной под шапкой, перед слайдером вставить видео.
3. Сделать фальш-кнопки меню разделов( разделов ещё нет, нужны просто кнопки - как внешне они будут). Кнопки с иконками, иконки в шрифте, который уже подключен к сайту.
CMS bitrix, если это критично.
Т.е. нужны знания css и вёрстки.
Сроки, цены. Примеры из разряда - "Было" - "Стало"
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