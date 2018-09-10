Подшаманить сайт, вставить видео на Главную

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок208 просмотров

1. В шапке - разместить большой лого на цветной полосе, в освободившееся место, где стоял лого, справа на шапке вставить и увеличить (шрифта размер) телефоны, добавить режим работы.

2. На Главной под шапкой, перед  слайдером вставить видео.

3. Сделать фальш-кнопки меню разделов( разделов ещё нет, нужны просто кнопки - как внешне они будут). Кнопки с иконками, иконки в шрифте, который уже подключен к сайту.

CMS bitrix, если это критично.

Т.е. нужны знания css и вёрстки. 

Сроки, цены. Примеры из разряда - "Было" - "Стало"

CSS
7 лет назад
Svetymne
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо Михаил! Быстро и качественно. Это невероятно, что вы сделали! Учли все мои пожелания. Работать с вами - одно удовольствие. Обязательно буду ещё обращаться. Всем рекомендую. Отличный верстальщик. Ответственный, на связи.
Сотрудничать со Светланой одно удовольствие. Приятное общение, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад

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