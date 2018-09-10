Подшаманить сайт, вставить видео на Главную

1. В шапке - разместить большой лого на цветной полосе, в освободившееся место, где стоял лого, справа на шапке вставить и увеличить (шрифта размер) телефоны, добавить режим работы.

2. На Главной под шапкой, перед слайдером вставить видео.

3. Сделать фальш-кнопки меню разделов( разделов ещё нет, нужны просто кнопки - как внешне они будут). Кнопки с иконками, иконки в шрифте, который уже подключен к сайту.

CMS bitrix, если это критично.

Т.е. нужны знания css и вёрстки.

Сроки, цены. Примеры из разряда - "Было" - "Стало"