Внедрение верстки на Wordpress по ТЗ

Верстка и ТЗ во вложении. Те страницы, что в верстке будут не 1 в 1, как там, их нужно будет поправить, как это описано в ТЗ, поэтому ТЗ обязательно смотрите. По сути это сайт визитка, но некоторые страницы требуют некоторой модификации стандартных функций CMS. Если на каком-то другом CMS это легче (дешевле) сделать, то дайте знать.

Пишите цену, сроки и оставляйте скайп. Начните предложение со слов "Я посмотрел верстку и ТЗ".

Хотелось бы уложиться в бюджет 5 000 рублей.