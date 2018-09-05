Внедрение верстки на Wordpress по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок221 просмотр

Верстка и ТЗ во вложении. Те страницы, что в верстке будут не 1 в 1, как там, их нужно будет поправить, как это описано в ТЗ, поэтому ТЗ обязательно смотрите. По сути это сайт визитка, но некоторые страницы требуют некоторой модификации стандартных функций CMS. Если на каком-то другом CMS это легче (дешевле) сделать, то дайте знать.

Пишите цену, сроки и оставляйте скайп. Начните предложение со слов "Я посмотрел верстку и ТЗ".

Хотелось бы уложиться в бюджет 5 000 рублей.

WordPress
7 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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