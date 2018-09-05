Переверстать лэндинг пэйдж

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Закрыт3 заявки218 просмотров

Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид, без бутстрапа с адаптацией. 

Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки.

cветoвыелинии точка pф

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BootstrapPHP
7 лет назад
std13
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9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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