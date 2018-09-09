Добавить адаптивность к существующей верстке.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок215 просмотров

К существующей верстке добавить адаптивность. Сайт должен нормально отображаться на всех устройствах (телефоны от 320 px., планшеты и ПК). От вас требуется только подправить html и css файлы. Натягивать верстку на шаблон не нужно.

Примеры страниц:

Главная страница: https://androspace.ru/

категория Игр: https://androspace.ru/games/

страница с игрой: https://androspace.ru/226-masha-i-medved-uborka-v-dome.html

категория Блог: https://androspace.ru/blog/

категория Все телефоны: https://androspace.ru/telefony.html

страница статьи: https://androspace.ru/346-lineage-2-revolution-gayd-po-klassam.html

CSSHTML
7 лет назад
pendalf89
Борис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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