Сверстать сайт по макету + посадка на вп и адаптация под гаджеты !

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Закрыт4 заявки227 просмотров

Есть макет лендинга нужно сверстать и адаптировать с посадкой на вп.

7 лет назад
guest_15364290305675
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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