Нужен классный верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок324 просмотра

Доброго времени суток. 

Для 2-ух задач нужен хороший верстальщик

1, Сделать мобильную версию сайту

2, Прикрутить и настроить купленную на тимфоресте тему

7 лет назад
rewer22
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$80
3 дня
Escrow
Рекомендую. Все выполнено в сроки, правки все внесены, тз соблюдено
Четкая постановка задачи, постоянно на связи и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

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Quas1
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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