Необходимо сделать доработки по сайту http://kurort.of.by (оригинал http://kurort.by) 1. Добавить значёк "NEW" http://prntscr.com/ksknrc 2. Добавить произвольную ссылку http://prntscr.com/kskoij 3. Сделать красивый вывод записей на странице "Новости" (записи из категории "Новости") (Можно через плагин, рассмотрю варианты) ...
Исправить код (минутная задача)
Есть лендинги (верстка ручная)нам поставили туда код пикселя, но он некорректно установленвот что пишет техподдержка этого пикселя, цитата:====код стоит с ошибкой, задваивается и оборачивается тег https://help.wantresult.ru/ru/file/inline/36_2018/f/cf3df6071c6964372534a56a5e2a1e64029ee248.png Чтобы исправить, нужно поставить код так, чтобы он при просмотре кода не имел отличий от кода из кабинета.========Вот на эти страницы его нужно корректно поставить, на других страницах, его не должно бытьhttps://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia.html https://prazdnikilux.ru/yubilei.html http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html
====
Задача минутная, оплата символическая или за отзыв=====Сам код=====
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Купили шаблон на envato.com. html шаблон. Необходимо разобраться в документации и заменить контент. Необходимо сделать сайт на данном шаблоне: https://themeforest.net/item/torneo-creative-agency-multipurpose-html-template/22119596 Документация: http://www.incognitothemes.com/torneo/documentation/ В ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Наш сайт med-911.ru Необходимо переделать вёрстку блоков "категории" и "страницы товара" Более подробное описание задачи скину соискателям. Пожалуйста, оставляйте ваш скайп для связи.Завершен7 лет назад
Все подробности в ТЗ и макеты https://drive.google.com/open?id=1TcKdsiHh8uljLMnHERgjQ8bJ_q-4i2F6HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима адаптиваня верстка 6 типов страницы сайта пиксель в пиксельЗавершен7 лет назад
К существующей верстке добавить адаптивность. Сайт должен нормально отображаться на всех устройствах (телефоны от 320 px., планшеты и ПК). От вас требуется только подправить html и css файлы. Натягивать верстку на шаблон не нужно. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Все привет. Необходимо сверстать и настроить мультиленд. 1. Верстка адаптивная 2. Всего лендов будет пять штук. По факту он один, разница с остальными фоном и иногда картинками 3. Повесить и настроить ленд. ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Главная уже сверстана, от неё можно взять меню и шапку. Верстка адаптивная, картинки здесь https://yadi.sk/d/Ziw5CaJcMLkZKQЗавершен7 лет назад
Есть макет лендинга нужно сверстать и адаптировать с посадкой на вп.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $86
Добрый день! Нужно сделать верстку квиз-лендинга Длина основной страницы 3 окна + вопросы + страница благодарности Дизайн готов, отправлю выбранным кандидатам На этапах вопросов есть интерактивные элементы Срок ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт7 лет назад