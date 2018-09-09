Исправить код (минутная задача)

Есть лендинги (верстка ручная)нам поставили туда код пикселя, но он некорректно установленвот что пишет техподдержка этого пикселя, цитата:====код стоит с ошибкой, задваивается и оборачивается тег https://help.wantresult.ru/ru/file/inline/36_2018/f/cf3df6071c6964372534a56a5e2a1e64029ee248.png Чтобы исправить, нужно поставить код так, чтобы он при просмотре кода не имел отличий от кода из кабинета.========Вот на эти страницы его нужно корректно поставить, на других страницах, его не должно бытьhttps://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia.html https://prazdnikilux.ru/yubilei.html http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html

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Задача минутная, оплата символическая или за отзыв﻿=====Сам код=====