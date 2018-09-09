Оформить шаблон envato.com

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок175 просмотров

Купили шаблон на envato.com. html шаблон. Необходимо разобраться в документации и заменить контент.

Необходимо сделать сайт на данном шаблоне:

https://themeforest.net/item/torneo-creative-agency-multipurpose-html-template/22119596

Документация: 

http://www.incognitothemes.com/torneo/documentation/

В заявках указывайте цену и сроки.

HTML
7 лет назад
prof2007
Наталия 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров