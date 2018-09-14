Доработать сайт на Вордпресс.

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Завершен4 заявки173 просмотра

Необходимо сделать доработки по сайту http://kurort.of.by   (оригинал http://kurort.by

1. Добавить значёк "NEW"  http://prntscr.com/ksknrc

2. Добавить произвольную ссылку http://prntscr.com/kskoij

3. Сделать красивый вывод записей на странице  "Новости"  (записи из категории "Новости") (Можно через плагин, рассмотрю варианты)

4. Сделать возможность сортировки санаториев на главной странице http://prntscr.com/kskq1x (или отсортировать по списку)

5. Изменить отображение санаториев на странице "Все санатории" . Пример http://kurort.by/sanatorii.html (рассмотрю варианты)

WordPress
7 лет назад
S_V
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kate_mostepan
Катя 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$20
7 дней
С задачей справилась, всегда на связи. Доработки сделала сразу, креатив присутствует, рекомендую!
Все отлично, всегда на связи, четкая постановка задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kate_mostepan
Катя 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад