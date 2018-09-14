Купили шаблон на envato.com. html шаблон. Необходимо разобраться в документации и заменить контент. Необходимо сделать сайт на данном шаблоне: https://themeforest.net/item/torneo-creative-agency-multipurpose-html-template/22119596 Документация: http://www.incognitothemes.com/torneo/documentation/ В ...
Доработать сайт на Вордпресс.
Необходимо сделать доработки по сайту http://kurort.of.by (оригинал http://kurort.by)
1. Добавить значёк "NEW" http://prntscr.com/ksknrc
2. Добавить произвольную ссылку http://prntscr.com/kskoij
3. Сделать красивый вывод записей на странице "Новости" (записи из категории "Новости") (Можно через плагин, рассмотрю варианты)
4. Сделать возможность сортировки санаториев на главной странице http://prntscr.com/kskq1x (или отсортировать по списку)
5. Изменить отображение санаториев на странице "Все санатории" . Пример http://kurort.by/sanatorii.html (рассмотрю варианты)
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