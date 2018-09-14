Мое портфолио https://mostepan.github.io/portfolio/
- HTML/CSS;
- jQuery/JS;
- CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart);
Выполняю работу в указанные сроки и на хорошем уровне
Телеграм: MostepanKate
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Всё было сделано в срок. Исполнение доволен.
Ответный отзыв
Всегда на связи, четкая постановка задачи
$20
10 баллов
5 лет назад
С задачей справилась, всегда на связи. Доработки сделала сразу, креатив присутствует, рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, всегда на связи, четкая постановка задачи. Рекомендую!