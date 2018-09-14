kate_mostepan

Катя kate_mostepan

 
24 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Мое портфолио  https://mostepan.github.io/portfolio/

  • HTML/CSS;
  • jQuery/JS;
  • CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart);
Всегда на связи. 

Выполняю работу в указанные сроки и на хорошем уровне

Телеграм: MostepanKate

JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlajQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
cmo-2016
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перенос описаний товара с сайта производителя
Всё было сделано в срок. Исполнение доволен.
Всегда на связи, четкая постановка задачи
Ответный отзыв
S_V
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Доработать сайт на Вордпресс.
С задачей справилась, всегда на связи. Доработки сделала сразу, креатив присутствует, рекомендую!
Все отлично, всегда на связи, четкая постановка задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв