Друзья, мне нужно проверить примерно 3000 продуктов на наличие картинок. Работа очень простая, её можен сделать каждый. Я даю вам excel документ с сылками и вы проходите по ссылкам и проверяете картинки. Если картинки есть, ...
Перенос описаний товара с сайта производителя
Необходимо перенести описания товаров с сайта-производителя на сайт интернет-магазина.
В основном копипаст. Объем 1200 позиций.
Оставляйте пожалуйста ваш Skype для связи.
Выбранный исполнитель
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