Перенос описаний товара с сайта производителя

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок246 просмотров

Необходимо перенести описания товаров с сайта-производителя на сайт интернет-магазина. 

В основном копипаст. Объем 1200 позиций.

Оставляйте пожалуйста ваш Skype для связи.

7 лет назад
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kate_mostepan
Катя 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$10
3 дня
Всё было сделано в срок. Исполнение доволен.
Всегда на связи, четкая постановка задачи

Заявки фрилансеров

kate_mostepan
Катя 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад